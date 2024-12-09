ДНР, 9 декабря, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Украинские военные в течение 30 часов удерживали супружескую пару в подвале дома в селе под Курахово. Их обвиняли в предательстве и сдаче позиций ВСУ российским войскам. Подробности рассказала Минобороны пострадавшая Наталья Канашка.

ИА Регнум ВСУ

Свою историю женщина назвала «болезненной и неприятной».

В ночь на 1 декабря, по словами Натальи, их держали украинцы 30 часов, они с мужем пришли домой забрать вещи.

В разбитой комнате были люди с оружием, говорили по-украински.

«Они думали, что мы сдаём их позиции, обыскали нас, якобы на нас маячки какие-то. Очень страшно, не знала, что думать, то ли нас убьют, то ли мы останемся живы. Всю ночь нас продержали под автоматом. Они говорили, что мы сдаем их позиции, мы предатели, привели российскую армию», — рассказала Наталья Канашка.

Ничего не добившись, боевики, по словам женщины, собрали вещи и ушли. Супругов закрыли в подвале, приперев тяжёлым холодильником. Чудом людям удалось выбраться.

Как сообщало ИА Регнум, украинские силы фактически окружены в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее Курахово, написало издание «Страна. ua» со ссылкой на военного ВСУ с позывным Мучной. По его информации, ВСУ попали в окружение после резкого прорыва российских военных к селу Успеновка. Оно расположено рядом с Анновкой и Весёлым Гаем.

Ранее в силовых структурах информировали о фактической блокировке российскими военными трассы Курахово ― Запорожье в Донецкой Народной Республике, что не оставило украинским войскам шансов покинуть город. Кроме того, ВС России вплотную подошли к посёлку Шевченко в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск), который служит противнику ключевым логистическим хабом.