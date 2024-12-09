Москва, 9 декабря, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву. Россия предоставила им убежище, сообщил ТАСС осведомлённый источник в Кремле.

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

«Асад с членами своей семьи прибыли в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — привело агентство заявление источника.

В МИД России отмечали, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.