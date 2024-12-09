Москва, 9 декабря, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, как бывшие сотрудники МВД, фигуранты уголовного дела о взятках на 5 млрд рублей Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, легализовали полученные деньги, в том числе и за границей, куда они скрылись от правосудия. Подробности он рассказал в интервью «РИА Новости».

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

В ходе следствия было установлено, что соучастники легализовали путём конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на них, так и на родственников.

На данный момент, по словам Бастрыкина, принимаются меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд города Москвы по делу о взятке арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД Георгия Сатюкова. Следствие установило, что Сатюков переоформил на брата, отца и мать недвижимость, банковские счета, ценные бумаги и драгоценные металлы.

По версии следствия, Сатюков и его экс-заместитель Соколов занимались вымогательством денег у администратора криптобиржи World Exchange Services Алексея Иванова. Они навязали предпринимателю покровительство, после чего он, предположительно, перевёл подозреваемым 2120 биткоинов, что в 2021 году было эквивалентно 4,9 млрд рублей, а на сегодняшний день из-за роста курса оценивается примерно в 10,5 млрд рублей. Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц. Всего арестовали 30 банковских счетов.

Суд 10 июля арестовал принадлежащую экс-сотрудникам МВД недвижимость, в том числе квартиры в ЖК «Алые паруса» и «Нежинский ковчег» в Москве. По данным СМИ, Соколов также является владельцем апартаментов в сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в Дубае. Позднее в отношении экс-силовиков начались следственные действия, однако фигуранты успели бежать за границу. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск.