Москва, 9 декабря, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Последний рабочий день текущего года — 28 декабря — не будет предпраздничным и сокращённым. Россиянам предстоит отработать полноценную смену, сообщил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

«28 декабря, суббота — рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесён постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Очевидно, это сделано, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных», — пояснил он «РИА Новости».

При этом руководство каждой организации определяет продолжительность рабочей смены в зависимости от загрузки, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря работающих ожидает шестидневная рабочая неделя — суббота 28 декабря будет рабочей. При этом новогодние выходные захватят 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Соответственно, перед Новым годом у работающих будет три выходных дня — 29, 30 и 31 декабря, уточнил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Депутат Госдумы Станислав Наумов предлагал отменить шестидневную рабочую неделю перед празднованием Нового года. Он вместе с другими парламентариями обратился к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с инициативой позволить регионам установить 28 декабря выходным по своему усмотрению. По словам Наумова, отмена шестого рабочего дня поспособствует развитию внутреннего семейного туризма. Парламентарий призывал, что нужно давать возможность семьям с детьми раньше отправиться на отдых в своих регионах.