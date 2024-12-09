Калтан, Кемеровская область, 9 декабря, 2024, 05:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата проверка в связи с пожаром на шахте «Алардинская», который произошёл ночью 9 декабря. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Предварительно установлено, что на шахте «Алардинская» зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.

На место выехал межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко.

Создан штаб по ликвидации пожара, разрабатывается комплекс мер по тушению огня.

Как сообщало ИА Регнум, в Кемеровской области в Калтанском районе в посёлке Малиновка на угольном предприятии начался пожар. Спасатели из шахты «Алардинская» вывели на поверхность 120 горняков, двоим потребовалась помощь медиков.

Здоровью горняков, которых эвакуировали из-за пожара и передали медикам, ничего не угрожает. По информации врачей, горняков осмотрели, никаких угроз для жизни нет. Их уже отпустили из больницы.

В МЧС уточнили, что работы на шахте приостановлены.