Калтан, Кемеровская область, 9 декабря, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Здоровью горняков, которых эвакуировали из-за пожара на шахте «Алардинская» в Кемеровской области и передали медикам, ничего не угрожает. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

По информации врачей, горняков осмотрели, никаких угроз для жизни нет. Их уже отпустили из больницы.

В МЧС уточнили, что работы на шахте приостановлены.

Как сообщало ИА Регнум, в Кемеровской области в Калтанском районе в посёлке Малиновка на угольном предприятии ночью 9 декабря начался пожар. Спасатели из шахты «Алардинская» вывели на поверхность 120 горняков, двоим потребовалась помощь медиков.