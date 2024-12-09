Москва, 9 декабря, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Выпуск купюры 1000 рублей в новом дизайне запланирован в конце 2025 года. Об этом сообщил зампред Центробанка РФ Сергей Белов.

Иван Шилов ИА Регнум 1000 Рублей

«Предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу следующего года», — уточнил Белов в интервью «Известиям».

Он напомнил, что россияне до 12 декабря текущего года выберут объекты Приволжского федерального округа, которому посвящена банкнота. После этого начнётся работа по изготовлению банкноты.

На первом этапе разработки купюры готовится концептуальный дизайн, затем эскизный проект, следом идёт подготовка к производству, изготовление печатного проекта и печать тиража, заключил Белов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что символом новой тысячерублёвой купюры может стать Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, на территории которого рядом расположены Соборная мечеть и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это подчеркнет ценность уважения между представителями разных культур и религий в России, уверен муфтий.

Согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона.