Москва, 9 декабря, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Против военного врача, который в сговоре с коллегами, вживлял военным осколки боеприпасов для имитации ранений, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Следком РФ Александр Бастрыкин.

Хирург

Медиком руководили два вышестоящих должностных лица.

«Фигурант проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения», — пояснил Бастрыкин

Затем в медицинские документы вносились фиктивные сведения, которые подтверждали наличие ранения и становились основанием для начисления и выплат компенсаций.

Всего следствию удалось собрать доказательства по хищению таким образом 12 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, офицеры российской армии организовали имитацию ранений 45 военнослужащих и таким образом присвоили 240 млн рублей. В деле фигурируют шесть офицеров, в том числе из военной полиции. Есть и соучастники.

В Санкт-Петербурге полиция пресекла хищение выплат лжеучастниками СВО. Преступники похищали деньги из бюджета энергосбытовой компании путём трудоустройства «мёртвых душ» и заключали фиктивные контракты с Минобороны РФ на прохождение военной службы.