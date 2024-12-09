Белгород, 9 декабря, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 9 декабря сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.

Гладков добавил, что данные о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступали. На месте работают представители оперативных служб.

Ракетная опасность была объявлена на территории всей Белгородской области около 03:00 мск и длилась 35 минут.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник сбросил боеприпас на рейсовый автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке. В транспортном средстве взрывом выбило стёкла, ранения получили четыре мирных жителя: мужчина и три женщины. Водитель автобуса доставил пострадавших в больницу.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire украинских войск.

Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что за неделю, с 30 ноября по 6 декабря, российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и с помощью БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины и местам дислокации ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что все цели были уничтожены.