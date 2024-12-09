Москва, 9 декабря, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Кремль внимательно изучил высказывание избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что для выхода на мирную траекторию главе киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

Песков подчеркнул, что позиция российской стороны озвучивалась не единожды и всем «хорошо известна». Президент РФ Владимир Путин называл условия для моментального прекращения боевых действий в июне на встрече с руководством МИД.

«От переговоров отказалась и продолжает отказываться Украина. Зеленский запретил переговоры с российскими властями. Ему достаточно отменить свой декрет», — добавил Дмитрий Песков.

Трамп после встречи в Париже с Зеленским заявил, что руководство Украины хотело бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить боевые действия. По его словам, у главы киевского режима есть желание пойти на мирное соглашение с Москвой и «остановить безумие» конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, слова Дональда Трампа о сокращении поставок вооружения Украине были высказаны политиком, чтобы он смог убедиться в управляемости Зеленского. Об этом 8 декабря заявил политолог Евгений Михайлов. Эксперт считает, что будущему главе Белого дома необходимо понимать, сможет ли он использовать Зеленского для «манипуляций и игр» с Москвой.

Во время своего интервью телеканалу NBC News Трамп, говоря о желании разрешить конфликт на Украине, допустил фразу — «если смогу». По мнению эксперта, это могла быть как случайная оговорка, так и допущение республиканцем разных сценариев развития событий.

6 ноября после победы на выборах Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Песков 6 ноября заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.