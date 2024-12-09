Вашингтон, 9 декабря, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Представители Демократической партии возмущены тем, что действующий глава Белого дома Джо Байден решил отстраниться от власти в переходный период, в то время как избранный президент США Дональд Трамп за полтора месяца до инаугурации фактически определяет политику страны. Об этом 8 декабря написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

В статье отмечается, что Байден в отличие от Трампа не поехал в Париж, где будущий американский президент встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Также Трамп за сутки до официального заявления Байдена прокомментировал ситуацию в Сирии.

Избранный глава Белого дома фактически обозначает приоритеты США в вопросах миграции и торговли. Многие демократы разгневаны происходящим и упущенными возможностями Байдена, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, итоговых публичных заявлений после встречи не было.

В США 5 ноября прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал республиканец Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Действующий глава Белого дома Байден, выдвигавший свою кандидатуру, 21 июля объявил, что отказывается от участия в выборах. Политическим оппонентом Трампа выступила кандидат от демократов вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0% голосов.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Чета Байденов планирует посетить торжественную церемонию, заверили в Белом доме.