Москва, 9 декабря, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Взяточничество в России набирает обороты и составляет более половины коррупционных преступлений. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Краснов подчеркнул, что взяточничество последние годы в общем объёме коррупционной преступности составляет более половины. За девять месяцев 2024 года зарегистрировано почти 19 тыс. таких преступлений, как получение взятки, так и дача либо посредничество во взяточничестве.

Генпрокурор также отметил, что эта цифра практически соответствует показателю за весь 2023 год, когда было выявлено около 20,3 тыс. случаев взяточничества.

Как передавало ИА Регнум, чиновников Хабаровского края, в том числе зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, обвинили в получении взятки в размере 82 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным СК, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.