Москва, 9 декабря, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Офицеры российской армии организовали имитацию ранений 45 военнослужащих и таким образом присвоили 240 млн рублей. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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По информации главы ведомства, в деле фигурируют шесть офицеров, в том числе из военной полиции. Есть и соучастники, которые помогали организовать имитацию ранений у 45 военных.

Группа обвиняемых похитила 240 млн рублей, предназначенных для выплат компенсаций якобы раненым.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в Санкт-Петербурге полиция пресекла хищение выплат лжеучастниками СВО. Преступники похищали деньги из бюджета энергосбытовой компании путём трудоустройства «мёртвых душ» и заключали фиктивные контракты с Минобороны РФ на прохождение военной службы.

В Донецке силовики задержали организованную группировку чиновников, которая совершала мародёрства во время боевых действий на территории ДНР. В списке обвинений, в частности, хищение с последующей продажей металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более 518 млн рублей. Обвиняемых доставили в Москву.