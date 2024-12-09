Москва, 9 декабря, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Телефонных мошенников выдают определённые слова, которые чаще всего используются для обмана граждан. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Если в речи позвонившего человека используются слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счёт», «единый расчётный счёт Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС/ данные вашей карты/ паспорта/ СНИЛС», вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство — положите трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Методы мошенников постоянно совершенствуются, предупредили в ФСБ, призвав внимательно относиться к звонкам и сообщениям родственников, друзей, знакомых, коллег, утверждающих о проблемах и срочной необходимости крупной суммы. Во избежание обмана следует самим перезвонить знакомым или близким, задать вопросы, на которые ответить могут только они. Не стоит общаться с неизвестными лицами, подчеркнули в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, по информации ФСБ России, участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов спецслужб. Мошенники сопровождают свои действия демонстрацией с помощью телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности и других документов.

Настоящие сотрудники ФСБ России не используют мессенджеры для связи с гражданами. Людей уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу исключительно в письменном виде, оповещение вручается лично.