Москва, 9 декабря, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал новость о том, что Москва приняла ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьёй.

Facebook.com/SyrianPresidency Башар Асад с супругой

Ульянов заявил, что Россия не бросает никого в трудных ситуациях.

«Россия не предаёт друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал дипломат в Telegram-канале.

8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что Башара Асада необходимо привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря сирийские войска покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения Сирии. Кроме того, прекратил работу международный аэропорт Дамаска, из тюрьмы «Сейдная» выпустили всех заключённых.

МИД РФ уточнил, что Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии в их борьбе с террористическими силами. РФ обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска.