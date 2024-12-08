Тегеран, 9 декабря, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Сирия со сменой власти и переходом контроля над страной к вооруженной оппозиции может превратиться в оплот террористических группировок. Также в стране не исключена гражданская война и распад, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Иран следит за развитием событий в Сирии и не хочет допустить возникновения опасений, связанных с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада страны и превращения её в убежище для террористов», — отметил он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Аракчи добавил, что особые опасения вызывают злоупотребления Израиля, который предпринял ряд действий.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией для обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах.

Смена власти в Сирии стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла». Тель-Авив «протягивает руку дружбы» всем сирийцам, которые хотят жить в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сирийские военные 8 декабря покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Асад и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска.

В настоящее время Вооружённые силы России сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.