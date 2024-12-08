Кемерово, 9 декабря, 2024, 02:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области в Калтанском районе в посёлке Малиновка на угольном предприятии начался пожар. Об этом сообщили 9 декабря в МЧС РФ.

МЧС РФ Оперативный штаб

Спасатели из шахты «Алардинская» вывели из шахты на поверхность 120 горняков, двоим потребовалась помощь медиков.

В тушении пожара задействованы 44 специалиста и девять единиц техники МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, на юго-западе Москвы сгорел частный автобус. В результате инцидента погиб один человек.

В Перми в конце ноября пассажирский автобус съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе города. Пожар возник в результате обрыва проводов. Пассажиры успели покинуть салон. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.