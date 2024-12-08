Анкара, 9 декабря, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Прокуратура Стамбула в Турции начала расследование дела против лидера партии Vatan Догу Перинчека из-за его высказываний о ситуации в Сирии. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Личная страница в социальной сети Doğu Perinçek Догу Перинчек

Отмечается, что политик ранее публично призвал не праздновать смену власти в Сирии вместе с США и Израилем. По его словам, Америка не принесёт мир и спокойствие в эту страну, а на её территории предпринимаются попытки создать марионеточное государство, она погружается в средневековую тьму.

После этих заявлений прокуратура начала расследование, обвиняя Перинчека в высказываниях, которые противоречат политике национальной безопасности страны.

По словам лидера партии, он не призывал к преступлению в соответствии с Уголовным кодексом Турции.

«В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как «выступление против политики правительства в области безопасности», — цитирует газета обвиняемого.

Дога Перинчек уточнил, что отстаивал справедливую политику, направленную на обеспечение целостности и безопасности Турция. Он также предупредил правительство своей страны, чтобы оно не занимало позицию, совпадающую с США и Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, переизбрание Владимира Путина на пост президента России — это успех не только для него и российского народа, но и для всех, кто борется с гегемонией США, заявил 18 марта Догу Перинчек. Лидер партии также подчеркнул, что избиратели в Турции требуют от властей не поддерживать антироссийские санкции.

В Сирии с 27 ноября отряды боевиков наступают на позиции правительственной армии, которая вынужденно отступила из Алеппо, Хамы и Хомса. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы.

8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Президент Сирии с семьёй прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище.