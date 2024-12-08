Киев, 9 декабря, 2024, 01:42 — ИА Регнум. На Украине ночью 9 декабря взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что в Киевской области взрывы были слышны в Броварском районе.

Других подробностей инцидентов нет. Комментарии от местных властей не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области воздушную тревогу объявили ночью 9 декабря с 00:42 мск. В Ивано-Франковской области сирены взвыли в 00:33.

Также об опасности с воздуха предупредили жителей Черновецкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 7 декабря взрывы прогремели в Конотопе в Сумской области Украины.

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