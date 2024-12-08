Москва, 9 декабря, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Западная демократия окончательно умерла — не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 8 декабря на телеканале «Россия 1».

geralt Демократия

«Я бы хотела выразить свои соболезнования всему западному миру в связи с окончательной смертью западной демократии. Она и так была давным-давно стара, больна, местами полоумна, а сейчас умерла, никем не замеченная, и не заслужила не только пышных похорон, но и маленького некролога», — с иронией подметила Маргарита Симоньян.

По словам главреда, человек, который после всего происходящего в мире рассказывает про западную демократию, он или олигофрен, или лгун и лицемер.

Что хуже из этого — неизвестно. Мир пришёл к равенству в плохом смысле слова, резюмировала Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. После этого президент Клаус Йоханнис рассекретил отчёты спецслужб и МВД о нарушениях перед выборами.

6 декабря суд отменил итоги первого тура президентских выборов. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Второй тур планировали провести 8 декабря, за победу боролись бы независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони. Выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре 22,93% голосов, а оппозиционный политик Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов.

С аннулированием результатов первого тура президентских выборов в Румынии произошёл фактический госпереворот, заявил 6 декабря глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.