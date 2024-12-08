* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 9 декабря, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Представители вооруженной сирийской оппозиции обещали администрации США, что не будут взаимодействовать с «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 8 декабря сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Члены оппозиции дали ответ через турков с заверениями, что они не намерены позволять ИГ стать частью их движения», — написали авторы статьи.

Отмечается, что Турция получила соответствующую информацию по дипломатическим, разведывательным и военным каналам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря американские военные поразили 75 целей ИГ на территории Сирии. В Центральном командовании Вооружёнными силами США (CENTCOM) заявили, что удары были нанесены с целью помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить возможности использовать текущую ситуацию для своего восстановления в центральной части арабской республики.

В этот же день зампомощника министра обороны США Даниэль Шапиро на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне подчеркнул, что американские военные останутся на востоке Сирии, чтобы продолжить борьбу с группировкой ИГ. США в сложившихся условиях продолжат тесные консультации с партнёрами, затронутыми кризисом в регионе, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность, добавил он.

В Сирии с 27 ноября отряды боевиков наступают на позиции правительственной армии, которая вынужденно отступила из Алеппо, Хамы и Хомса. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы.