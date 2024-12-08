Москва, 9 декабря, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Государства, которые недружественно настроены по отношению к России, в том числе Украина, всё активнее пытаются склонить россиян к совершению незаконных действий. Они используют шантаж, обман и подкуп. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум Телефонный терроризм

«Если в разговоре с вами человек упоминает «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «сотрудника службы безопасности банка», «безопасный счёт», «единый расчётный счёт Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «предоставьте код из СМС/данные вашей карты/паспорта/СНИЛС» и при этом настойчиво просит срочно продать недвижимость или транспортное средство, положите трубку», — предупредили в ФСБ, подчеркнув, что в законодательстве РФ нет ни уголовной, ни административной ответственности за подобные действия.

В ведомстве акцентировали, что в последнее время настойчиво проявляется активность спецслужб недружественных государств, включая Украину, которые пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность.

Отмечается, что спецслужбы требуют поджечь здания госорганов, нанести ущерб военной, транспортной и социальной инфраструктуре, а также собирать деньги под видом пожертвований в «благотворительные» и «гуманитарные» организации, которые на самом деле поддерживают ВСУ.

Также преступники пытаются получить сведения, составляющие государственную тайну, от военных и сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса.

В ФСБ призвали не вступать в контакт с неизвестными лицами и беречь себя и своих близких.

Как сообщало ИА Регнум, жителю Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, вынесли приговор. Краснодарский краевой суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

7 ноября правоохранительные органы в Мордовии задержали жителя региона, которого подозревают в передаче Украине сведений об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов в республике.

В конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По информации следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.