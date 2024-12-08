Москва, 9 декабря, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали чаще использовать номера якобы принадлежащие спецслужбам. Об этом сообщили в ФСБ России.

ИА Регнум Телефонные мошенники

«В последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов ФСБ России», — пояснили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что мошенники сопровождают свои действия демонстрацией с помощью телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности и других документов.

При этом сотрудники ФСБ России не используют мессенджеры для связи с гражданами, подчеркнули в ведомстве. Граждан уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу исключительно в письменном виде, оповещение вручается лично.

В ФСБ добавили, что аферисты пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путём шантажа, обмана и попыток подкупа. Граждан РФ призвали не вступать в диалог с неизвестными лицами.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники для обмана россиян начали чаще создавать в мессенджере Telegram фейковые аккаунты. При обнаружении аккаунта-фейка необходимо сообщить об этом в техподдержку мессенджера. Если мошенники украли аккаунт, следует завершить активные сеансы в мессенджере, сменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Ещё одной мерой безопасности будет привязка электронной почты к аккаунту.

Также появилась новая схема обмана россиян с помощью фейковых доставок цветов. Сначала курьер доставляет букет, который никто не заказывал, а на следующий день гражданину перезванивают якобы от службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен. На самом деле это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.