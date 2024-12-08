Дамаск, 9 декабря, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Больница «Аль-Муваса» в Дамаске переполнена пациентами с огнестрельными ранениями. Об этом 8 декабря написала сирийская газета Al Watan со ссылкой на декана медицинского факультета городского университета Субхи аль-Бахри.

Bernard Gagnon Дамаск. Сирия

«Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестёр, нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств», — привело издание слова декана.

Он уточнил, что посетил отделение скорой помощи одной из крупнейших больниц Дамаска. После увиденного декан призвал медперсонал вернуться к работе и оказать помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что сирийские войска покинули центр Дамаска. Кроме того, вооружённая оппозиция Сирии захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.

Министерство иностранных дел России 8 декабря проинформировало, что сирийский президент Башар Асад ушёл в отставку и покинул территорию арабской республики. Он также дал указание мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что РФ запросила экстренные консультации Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Сирии. Ожидается, что встречи пройдут во второй половине дня 9 декабря.