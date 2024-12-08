Санкт-Петербург, 9 декабря, 2024, 00:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), силовики 8 декабря задержали почти два десятка посетителей. Об этом сообщило «РИА Новости».

Полиция. Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, на вечеринке было порядка 130 человек. Полиция и ОМОН наиболее активных, около 20 посетителей, доставили в участки для разбирательства и профилактической работы.

В числе задержанных, оказался сын бывшего депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Михаил, сообщил источник «Известий». 29 марта Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов депутата Вишневского. Он участвовал в работе информационных площадок иностранных СМИ и иноагентов, выступал против СВО и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Позже Михаила Вишневского отпустили.

Устанавливаются личность и возраст задержанных, в помещениях арт-пространства прошли обыски.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 декабря силовики нагрянули с рейдом в арт-пространство «Явление» на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге, где проверили законность мероприятия.

По информации, поступившей силовикам, в «Явлении» проходила закрытая вечеринка ЛГБТ «Круги свободы — бал».

В московском клубе Bizarre, а также в заведениях Sisters и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря прошли рейды. Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ.

В «ночном клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года прошла скандально известная «голая вечеринка». Мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева. Звёзды шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, пришли в откровенных нарядах, а рэпер Vacio (Николай Васильев) надел на себя только носок.