Вашингтон, 9 декабря, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Представитель Белого дома опроверг информацию о том, что президент Сирии Башар Асад пытался установить тайный канал связи с США перед тем, как уйти в отставку. Об этом чиновник заявил 8 декабря на спецбрифинге для журналистов по ситуации в арабской республике.

ИА Регнум Сирия, Башар Асад

«Мы не получали никаких серьёзных обращений от Асада. Более того, даже если бы такие попытки были, мы бы их не восприняли», — цитирует представителя американской администрации ТАСС.

Отмечается, что это заявление является официальной позицией США по сирийскому вопросу. Чиновник также подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Сирии остаётся ясной и последовательной.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря агентство Bloomberg информировало, что Башар Асад попросил у США помощи в противостоянии террористам, захватившим часть территории страны. В обмен на это он якобы обещал прервать сотрудничество с ливанским движением «Хезболла» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном. При этом официальных комментариев от правительства Асада не поступало. Якобы Дамаск продолжает борьбу с террористами. Издание утверждает, что сирийский президент приказал своей армии отступить, чтобы защитить Дамаск, «по сути уступив большую часть» страны повстанцам.

Избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря заявил, что сирийские боевики продолжают наступление, уже находятся на окраинах Дамаска и готовятся к свержению Башара Асада. Трамп считает, что в Сирии творится хаос. По его словам, арабская республика не является другом США и Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию.

МИД РФ сообщил, что Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.