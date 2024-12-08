Киев, 8 декабря, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Украинское правительство одобрило условия займа сроком на 40 лет на сумму до $20 млрд по ранее согласованной G7 инициативе выделения $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов России. Средства предоставит Federal Financing Bank (FFB). Об этом говорится в постановлении кабмина Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Средства по ссуде предоставляются путём перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября, в пользу государства», — отметили в документе.

Кроме того, структура финансирования включает заключение нескольких договоров: покупку сертификата между Украиной, FFB и USAID, договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США, выплата и погашение производятся за счёт полученных от замороженных активов РФ доходов.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал скорую передачу Украине $50 млрд из замороженных западными странами активов России. По его словам, у Украины должны быть деньги и иные ресурсы, необходимые для ведения военного конфликта и поддержки экономики. Речь идёт в том числе о поставках боеприпасов и бронетехники, добавил он.

Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов, отмечал 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.

В июне Agence France-Presse сообщило, что лидеры стран «Группы семи» (G7) пришли к соглашению о выделении Украине $50 млрд в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.

Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.