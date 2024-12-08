Москва, 8 декабря, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о вероятной гибели сирийского главы Башара Асада, о которой заявило ранее агентство Reuters, с долей иронии поинтересовалась, даст ли издание опровержение.

РИА Новости/РИА Новости Башар Асад

На данный момент известно, что семья Асада и он сам находятся в Москве.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — написала Захарова в Telegram-канале.

8 декабря канцелярия Асада обвинила ряд иностранных СМИ в публикации фейковых новостей об отъезде президента в другую страну.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря телеканал СNN со ссылкой на источник распространил информацию, что Башара Асада не могут обнаружить в Дамаске. Отмечалось, что нет и его гвардии, которая обычно охраняет и сопровождает президента. Источник предположил, что Асад мог скрыться из города и даже из страны. По словам повстанцев, у них также нет достоверных данных о местонахождении Асада, но они продолжают его поиски.

Позднее власти Сирии опровергли сообщения о том, что Асад покинул страну.

МИД РФ сообщил, что Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Государственный флаг Сирийской Арабской Республики 8 декабря сняли с флагштока над посольством Сирии в Москве.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска.

Башар Асад и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.