* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 8 декабря, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Американские военные 8 декабря поразили 75 целей группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооружёнными силами США (CENTCOM).

US Army/Global Look Press

«ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по… лагерям ИГ и её боевикам в центральной Сирии… Удары были нанесены, чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить возможности использовать текущую ситуацию для своего восстановления в центральной Сирии», — указали в заявлении.

В ходе военной операции ВС США поразили 75 целей боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне заявил, что американские военные останутся на востоке Сирии, чтобы продолжить борьбу с группировкой ИГ. США в сложившихся условиях продолжат тесные консультации с партнёрами, затронутыми кризисом в регионе, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность, добавил он.

В Сирии с 27 ноября отряды боевиков наступают на позиции правительственной армии, которая вынужденно отступила из Алеппо, Хамы и Хомса. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы.