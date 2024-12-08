Анкара, 8 декабря, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для всего мира, и, в частности, для Турции. Об этом он заявил на встрече с молодежью в Газиантепе, передаёт гостелеканал TRT Haber.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, Анкара действует исходя из этого, однако политик не уточнил, о каких конкретных процессах и шагах идёт речь.

Президент Турции пояснил, что надеется на изменения в политике Белого дома с приходом его нового главы Дональда Трампа.

«Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы делаем всё возможное и передаём свои месседжи соответствующим образом», — заверил Эрдоган присутствующих на встрече в Газиантепе.

Также на этой встрече турецкий президент подчеркнул, что на мировой политической арене остались только два лидера, назвав себя и российского президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов.

В октябре два президента провели переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Путин отметил динамичное развитие экономического сотрудничества двух стран. Также они обсудили ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке — позиции Москвы и Анкары по данному вопросу близки. В свою очередь Эрдоган заявил, что ждёт Путина в Турции с официальным визитом.