Сараево, 8 декабря, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика госпитализировали в Белграде. После медобследования ему назначили срочную операцию. Об этом сообщили в канцелярии лидера боснийских сербов.

IMAGO/Global Look Press Милорад Додик

В ведомстве пояснили, что Милорад Додик с жалобами на острую боль 8 декабря был доставлен в больницу. Врачи приняли решение провести ему операцию на пищеводе и желудке.

О состоянии здоровья президента общественность будет своевременно проинформирована, заверили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины приехал в Казань для участия в саммите БРИКС. Милорад Додик провёл встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, обсудив взаимное сотрудничество.

25 октября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Додик заявил о желании республики участвовать в БРИКС в любой форме. Он заверил, что обсудит этот вопрос на уровне всей Боснии и Герцеговины и заручится поддержкой.

Додик в июне заверил, что референдум о независимости Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, состоится. При этом конкретную дату пока не назначили, необходимо провести много исследований, завершить анализ.