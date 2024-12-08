Газиантеп, Турция, 8 декабря, 2024, 22:42 — ИА Регнум. На мировой политической арене остались только два лидера — президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Об этом 8 декабря заявил турецкий лидер в ходе общения с молодёжью в провинции Газиантеп.

Depo Photos/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — прокомментировал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что необходимо продолжать диалог и политику. Так, после ухода с поста немецкого канцлера Ангелы Меркель политика в ФРГ закончилась, заключил Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов.

В октябре Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Президент РФ отметил динамичное развитие экономического сотрудничества двух стран. Также они обсудили ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам Путина, позиции Москвы и Анкары по данному вопросу близки. В свою очередь Эрдоган заявил, что ждёт Путина в Турции с официальным визитом.