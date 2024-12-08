Киев, 8 декабря, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Посольство США на Украине предупредило сограждан о повышенной угрозе воздушных атак. Соответствующее объявление опубликовали 8 декабря на сайте американской дипломатической миссии.

SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

«В связи с возросшими угрозами (…) ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — уточнили дипломаты.

Американцев призвали следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках, а также соблюдать комендантский час, выполнять соответствующие инструкции, искать убежище во время воздушных оповещений.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в 16:08 мск в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждение также распространили в Житомирской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В начале суток в столице Украины также объявляли воздушную тревогу. Ранее об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.