Москва, 8 декабря, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Niyaz Galiev/Global Look Press

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — рассказал Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Фигуранты дела похитили более 12 млн рублей, добавил председатель СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бастрыкин рассказал, что за первые десять месяцев 2024 года следователи СК направили в суд 9 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным СК, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 7 декабря сообщил, что в течение пяти лет российские прокуроры изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 760 млрд рублей. Оно было обращено в пользу государства.