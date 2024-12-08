Дамаск, 8 декабря, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Сторонники сирийской вооружённой оппозиции взяли под контроль город Джебла, расположенный рядом с авиабазой Воздушно-космических сил России Хмеймим. Об этом в воскресенье, 8 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Hussein Malla/ AP/TASS

Российские военные находятся на базе, перестрелок с представителями вооружённой оппозиции не было, сообщил источник агентства.

«[Представители вооружённой оппозиции] уже днём были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас всё спокойно», — сказал собеседник журналистов.

Телеканал Al Jazeera в свою очередь сообщил, что представители вооружённой оппозиции Сирии вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он.

МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

РФ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии, а военные базы РФ в этой стране находятся в режиме повышенной боевой готовности, заявил также МИД.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска.

Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.