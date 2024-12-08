Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Россия запросила экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, сообщил 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

Omar Sanadiki/AP/TASS

«Россия запросила срочные закрытые консультации СБ ООН», — написал он в своём Telegram-канале.

Дипломат уточнил, что вопрос касается последних событий в арабской республике, а также их влияния на работу Сил ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах.

Российская сторона ожидает, что консультации пройдут во второй половине дня 9 декабря. Такие встречи Совбеза ООН проводятся в закрытом формате. Планируется, что с докладами выступят заместители генсека Всемирной организации Розмари ДиКарло и Жан-Пьер Лакруа.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что сирийские войска покинули центр Дамаска. Кроме того, вооружённая оппозиция Сирии захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.

Министерство иностранных дел России 8 декабря проинформировало, что сирийский президент Башар Асад ушел в отставку и покинул территорию арабской республики. Он также дал указание мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.