Дамаск, 8 декабря, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свой пост и страну. Он дал указание мирно передать власть в Сирии. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба МИД России.

Валерий Шарифулин/ТАСС Башар Асад

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооружённого конфликта на территории САР (Сирийской Арабской Республики. — Прим. ред.) он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём», — отметила пресс-служба.

Россия в переговорах Асада с участниками сирийского конфликта не участвовала, сказано в сообщении.

Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает отказаться от применения насилия и решать все вопросы политическим путём, отметил МИД. РФ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии, а военные базы РФ в этой стране находятся в режиме повышенной боевой готовности, сказано также в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска.

Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.