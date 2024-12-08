Вашингтон, 8 декабря, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что завершит украинский конфликт, если у него будут соответствующие возможности. Об этом он заявил в опубликованном 8 декабря интервью телеканалу NBC News.

Evan Vucci/ AP/TASS Дональд Трамп

Политик выступил в программе «Встреча с прессой», которую вела журналистка Кристен Уэлкер.

«Трамп заявил, что он активно пытается положить конец войне, «если сможет», — уточняет телеканал.

При этом республиканец добавил, что, когда он вступит в должность, киевский режим «вероятно», не будет получать такие объёмы помощи, который предоставляются Украине в настоящее время.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп не раз обещал добиться быстрого разрешения украинского конфликта после вступления в должность президента. В том числе он говорил, что сможет это сделать за 24 часа.

14 ноября избранный президент США заявил, что планирует вместе со своей командой усердно работать над завершением конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что это противостояние пора остановить.

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сделает выводы о деятельности Трампа только после его первых конкретных шагов на посту американского лидера. Представитель Кремля напомнил, что в ходе предвыборной гонки республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене и желании прервать спираль конфликтов, а также обещал изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Песков допустил, что риторика после вступления в должность измениться.