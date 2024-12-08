Москва, 8 декабря, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Слова избранного президента США Дональда Трампа о сокращении поставок вооружения Украине были высказаны политиком, чтобы он смог убедиться в управляемости главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум. Эксперт считает, что будущему главе Белого дома необходимо понимать, сможет ли он использовать Зеленского для «манипуляций и игр» с Москвой.

Сергей Корсун ИА REGNUM

8 декабря Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что Украине после смены американской администрации не стоит ожидать тех же объёмов поставок военной помощи из Вашингтона, которые были при администрации действующего президента США Джо Байдена.

«Я думаю, что подобные заявления делаются для того, чтобы, киевский режим согласился на заморозку конфликта, как минимум. Но заморозка конфликта не устроит Россию, это очевидно. А Трамп хочет убедиться, что Киев управляемый. И даже на такие предложения, если Зеленский согласится, то у Трампа будет какой-то формат для манипуляций и игры против Москвы. А сейчас нет ни того, ни другого. И поэтому он делает такие риторические заявления», — поделился мнением эксперт.

По словам политолога, нужно учитывать, что перед этим заявлением, президент Франции Эммануэль Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским на открытии Собора Парижской Богоматери 7 декабря. Но сразу после этой встречи последовало заявление Трампа о бессмысленном конфликте Украины и бессмысленных потерях со стороны Киева, а также о том, что ситуацию надо решать. Михайлов обратил внимание на то, какая реакция последовала со стороны киевского режима.

«Тут же мы увидели ответ офиса президента Украины, что, дескать, никакого фактически мира не будет. То есть их не устраивает план Трампа о мирных переговорах, и вообще, что Киев якобы и не готовился к мирным договорам. То есть такой мессендж в котором они фактически послали куда подальше Трампа с его усилиями», — заявил эксперт.

По мнению специалиста, позиция будущей администрации Трампа выступает за сокращение денежных вливаний в конфликт и его заморозку с возможностью в будущем управлять остатками Украины так, как нужно будет США.

«Трамп сейчас будет делать сколько угодно заявлений. Время покажет, насколько он твёрд в своих решениях. Пока всё его окружение уверенно говорит о том, что с конфликтом на Украине нужно заканчивать»,— сообщил политолог.

Во время своего интервью телеканалу NBC News, Трамп говоря о желании разрешить конфликт на Украине, допустил фразу — «если смогу». По мнению эксперта, это могла быть как случайная оговорка, так и допущение республиканцем разных сценариев развития событий.

«Здесь нужно понимать, что глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону чётко заявил, что в ущерб российским национальным интересам никаких переговоров не будет. Если только не будут приняты во внимание требования российской стороны. Но размышления помощников Трампа, которые будут заниматься украинский конфликтом, на мой взгляд, не устраивают Москву. И на этом фоне избранный президент и говорит, что может и не получиться ничего», — заявил Михайлов.

Помимо этого, фраза Трампа о неуверенности в том, как разрешатся события на Украине, может быть адресована и Киеву, считает эксперт. Он пояснил, что это может быть дополнительным сигналом для Украины, что помимо уменьшения поставок вооружения, мирные переговоры могут закончиться, не начавшись, что окончательно добьёт киевский режим.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

2 декабря агентство Associated Press сообщило, что администрация Байдена готовится передать Киеву новый пакет военной помощи на сумму $725 млн. По данным агентства, ВСУ в числе прочего получат системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности. Кроме того, в пакет помощи будут включены противопехотные мины.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые участвуют в этой схеме.

Песков 6 ноября заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.