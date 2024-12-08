Москва, 8 декабря, 2024, 19:55 — ИА Регнум. С начала реализации программы реновации в Москве рядом с новостройками оборудовали 521 детскую площадку. Они появились во всех административных округах столицы. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Там устанавливают качественное и надёжное оборудование. Всего по программе реновации благоустроят около 2 тыс. га придомовой территории», — рассказал Ефимов.

На площадках обустроены как отдельные зоны для детей разных возрастов, так и комплексные пространства с зонированием по интересам, отметила пресс-служба мэрии. На площадках установлены песочницы, горки, карусели, качели и другое оборудование. Конструкции соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и выполнены из качественных материалов.

Больше всего площадок — 89 — появилось на востоке столицы, ещё 69 — в Юго-Восточном административном округе и 65 — в Юго-Западном, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с начала 2024 года власти города выделили 16 земельных участков на севере Москвы для возведения новостроек и инфраструктуры в рамках программы реновации. Проекты предполагают в том числе создание детских и спортивных площадок, а также озеленение территории.

Также в ноябре заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства создали на юге столицы четыре новые зоны отдыха. Они появились в районе реки Городня. Пространства включают в себя места для прогулок, детские и спортивные площадки и другие объекты.