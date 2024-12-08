Москва, 8 декабря, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Шесть офицеров сымитировали ранения 45 военнослужащих и похитили свыше 240 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Global Look Press

Председатель СК РФ отметил, что средства, похищенные офицерами и сотрудниками военной полиции, предназначались для компенсации участникам специальной военной операции (СВО).

«Организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 млн рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сообщил Бастрыкин в беседе с «РИА Новости».

Как ранее передавало ИА Регнум, 5 декабря в Удмуртии полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении 3 млн рублей у вдовы участника СВО. По данным правоохранителей, женщина предложила вдове дорогие юридические услуги, а затем потребовала 870 тыс. рублей за то, чтобы тело погибшего доставили с фронта.

15 ноября в Санкт-Петербурге полиция пресекла хищение выплат лжеучастниками СВО. Сообщается, что преступники похищали деньги из бюджета энергосбытовой компании путём трудоустройства «мёртвых душ» и заключали фиктивные контракты с Минобороны РФ на прохождение военной службы.