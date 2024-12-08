Москва, 8 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Олег Руденко-Травин, который исполнил роли в сериалах «След» и «Глухарь», скончался на 68-м году жизни. Об этом свидетельствует информация на портале «Кино-Театр. Ру».

Кадр из фильма

В биографии артиста указано, что его не стало 6 декабря. Информация о причинах смерти не приводится.

Руденко-Травин родился 15 июня 1957 года. Он являлся выпускником Саратовского театрального училища имени Слонова. Актёр служил в Саратовском театре драмы, Тюменском областном театре драмы и Московском государственном областном театре кукол.

Дебютом Руденко-Травина в кинематографе стала картина режиссёра Валерия Лонского «Мужские портреты» (1987). Всего Актёр снялся примерно в 50 проектах. Помимо «Следа» и «Глухаря», он получил роли в таких известных телесериалах, как «Метод», «Карпов», «Розыск», «Скорая помощь» и «Эпидемия».