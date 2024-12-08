Воронеж, 8 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на выезде обыграл воронежский «Факел» со счётом 1:0 в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Егор Алеев/ ТАСС

Единственный мяч был забит нападающим «армейцев» Тамерланом Мусаевым на 13-й минуте.

Встречу пропустил основной вратарь клуба Игорь Акинфеев. Врач московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что это решение было связано с искусственным газоном на стадионе в Воронеже. Вместо Акинфеева ворота ЦСКА защищал молодой воспитанник клуба Владислав Тороп.

После этой победы ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице с 31 очком. Воронежский «Факел», в свою очередь, располагается на 14-м месте с 14 очками.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» со счётом 2:2. От поражения «армейцев» спас дубль защитника Матвея Лукина.

6 декабря стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на московский ЦСКА и подмосковные «Химки» сроком на три трансферных окна, то есть до лета 2026 года. Согласно решению ФИФА, российским клубам запрещено будет регистрировать новых игроков. Обычно такие баны накладываются из-за каких-либо нарушений, в том числе финансовых.