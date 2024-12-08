Москва, 8 декабря, 2024, 19:23 — ИА Регнум. С 15 декабря в Москве будут запущены поезда метро, автобусы, электробусы и трамваи с новогодним оформлением. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К праздникам готовят и другие транспортные объекты — в частности, Северный и Южный речные вокзалы уже украсили к Новому году, проинформировала пресс-служба мэрии. На фасаде здания Южного речного вокзала появились гирлянды, а на территории комплекса разместили фигуры в новогодней тематике.

На Северном речном вокзале появились инсталляции в виде корабля и двух капитанов. Центральное здание вокзала и близлежащую аллею украсили арки из еловых веток.

На площади перед зданием вокзала до 2 марта будет работать бесплатный каток, сообщила также пресс-служба. Здесь будут проходить тренировки, мастер-классы и показательные выступления фигуристов, а также шоу на льду. Для посетителей обустроили тёплый павильон, где можно переодеться, оставить вещи, взять на прокат коньки и оборудование для детей.

«Столичные речные вокзалы уже давно стали любимыми местами для проведения досуга у жителей столицы. [Мэр Москвы] Сергей Собянин поручил нам создать праздничную атмосферу на площадках городского транспорта, поэтому мы украсим не только речные вокзалы, но и станции рельсового каркаса и остановки», — рассказал Ликсутов.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря заместитель мэра сообщил, что Москву в преддверии новогодних праздников впервые украсили ёлки, оформленные в промышленной тематике. Их разместили в местах, популярных среди горожан и туристов. Первая ёлка появилась на ВДНХ, вторая — в деловом центре «Москва-Сити». Праздничные деревья высотой 12 м украшены игрушками, каждая из которых представляет одну из отраслей московской промышленности.

2 декабря в столице стартовал масштабный проект «Зима в Москве». Он объединит целый ряд развлечений от фестивалей до мастер-классов, чаепитий, экскурсий и игр. Для москвичей и гостей столицы во всех районах города будут работать более 1,9 тыс. площадок.