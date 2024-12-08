Москва, 8 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. В ходе аукциона билет на новогодний спектакль «Щелкунчик» в Большом театре был продан за 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, проходивших в воскресенье, 8 декабря.

Егор Алеев/ТАСС

8 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр открыл продажи билетов на постановку 25 декабря. Все места были распроданы чуть меньше, чем за три часа.

Согласно данным торгов, лучшее предложение за один билет в партер составило 100 тыс. рублей при начальной цене в 50 тыс. рублей. Это были билеты во второй ряд партера с девятого по 11-е место.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря в 10:00 стартовали продажи билетов на первый в этом сезоне показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре. Билеты были раскуплены за две минуты, при этом продажа осуществлялась по паспорту, а перед покупкой необходимо было заранее создать на сайте театра личный кабинет.

Театровед, историк театра и театральный критик Николай Песочинский в тот же день заявил, что ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре является массовым психозом. Критик сообщил, что балет «Щелкунчик» показывают не только в Большом театре, и призвал россиян посетить представления этого и других спектаклей в других городах России.