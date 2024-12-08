Салехард, 8 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. СУ СК России по Ямало-Ненецкому округу возбудило уголовное дело по факту отравления 39 детей, приехавших на соревнования по конькобежному спорту. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства 8 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и представить отчёт об обстоятельствах отравления юных спортсменов.

Как ранее передавало ИА Регнум, спортсмены из Свердловской области 7 декабря приехали на международные соревнования, которые проходили в Тарко-Сале. После выступления дети пожаловались на тошноту и рвоту, некоторых доставили в больницу.

28 ноября в Санкт-Петербурге 21 человек отравился после посещения суши-бара. Врачи выявили у 12 пострадавших бактерию Salmonella. Отмечается, что инфекцию они подцепили в ресторане «Токио Сити».

15 ноября прокуратура Чувашии сообщила о массовом отравлении учеников школы №4 в Новочебоксарске. В пресс-службе министерства здравоохранения республики заявили, что 202 ребёнка и девять взрослых пострадали после употребления плова из школьной столовой.