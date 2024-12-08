Дамаск, 8 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Сотрудники российского посольства в Дамаске не покидали сирийскую столицу. Об этом сообщили ТАСС 8 декабря представители дипломатической миссии.

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«Сотрудники находятся в Дамаске в посольстве», — уточнил собеседник.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря появилась информация, что сирийские войска покинули центр Дамаска. Помимо этого вооружённая оппозиция Сирии захватила штаб-квартиру государственного телевидения и взяла штурмом посольство Ирана в Дамаске. СМИ уточняли, что здание этого дипломатического представительства было разграблено и подвергнуто вандализму.

Журналисты также проинформировали, что вооружённая оппозиция объявила о введении в Дамаске комендантского часа. Этот режим будет действовать с 16:00 до 05:00 по местному времени (совпадает с мск).

МИД РФ 8 декабря заявил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. В заявлении российского ведомства отмечалось, что Москва ведёт диалог со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали указал на готовность к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов Сирии.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.