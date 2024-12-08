Москва, 8 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В Москве завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Подсветка появится в том числе на зданиях Театра кукол им. С. В. Образцова, музея-квартиры Г. М. Кржижановского, нескольких храмов и четырёх обновлённых школ.

«Новогодняя иллюминация ежегодно создаёт не только волшебную атмосферу в столице, но и делает улицы более комфортными и безопасными. В этом году город украсят свыше 4,5 тыс. конструкций и арт-объектов», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Москва является одним из самых освещённых городов мира — в столице используется более миллиона огней, по большей части — энергоэффективные светодиодные светильники, отметил мэр.

Также он рассказал, что в столице реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. Уже установлено больше 5 тыс. специальных опор, в том числе 3,5 тыс. — в 2024 году. Благодаря такому освещению автомобилисты лучше видят «зебру» и пешеходов, отметил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил, что знаменитый «плоский дом» на Таганской улице оснастят архитектурно-художественной подсветкой. Монтаж начнётся уже в ближайшее время.

Заместитель мэра также рассказал, что в период с 2011 года уровень освещённости Москвы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось вчетверо.