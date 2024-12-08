Курск, 8 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Система оказания помощи жителям Курской области, дома которых пострадали от ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), нуждается в быстрых и кардинальных изменениях. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы», — отметил он.

Хинштейн добавил, что прибыл во Льгов после личных обращений граждан, дома которых пострадали от украинских ударов. Так, несколько домов получили повреждения, а в квартирах были выбиты стёкла.

Исполняющий обязанности губернатора также уточнил, что созвонился с министром ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным для оперативного решения соответствующих вопросов в регионе.

Как передавало ИА Регнум, после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. Российский лидер отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что задачей Хинштейна будет обеспечение всех потребностей жителей Курской области. Врио губернатора займётся, в частности, восстановлением жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы, отметил представитель Кремля.

По информации Минобороны РФ, за прошедшую ночь 8 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских дронов. В частности, над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников.