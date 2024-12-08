Москва, 8 декабря, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В московском районе Новокосино построят завод по выпуску высокотехнологичной продукции. Для создания производства площадью 14 тыс. кв. м. инвесторам предложили участок на Салтыковской улице. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Победитель аукциона возведёт здание нового производства и получит льготную арендную ставку, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под локализацию высокотехнологичных производств в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляем инвесторам землю по льготной ставке один рубль в год. Сейчас идут торги на право заключить соглашение о реализации МаИП (масштабного инвестиционного проекта. — Прим. ред.) в отношении участка площадью 0,86 гектара на Салтыковской улице», — рассказал Ликсутов.

Потенциальный инвестор сможет создать производство автомобилестроительной, лёгкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности, отметила пресс-служба.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что механизм масштабных инвестиционных проектов развивается в Москве с 2016 года. На востоке столицы выделили свыше 10 га земли для создания семи предприятий лёгкой, пищевой, строительной, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности, будет возведено более 88 тыс. кв. м. промышленных площадей и создано около 1 тыс. новых рабочих мест, отметил Гарбузов.

Всего в столице одобрено и реализуется более 90 масштабных инвестиционных проектов, благодаря им в городе будет создано около 60 тыс. новых рабочих мест, сообщила также пресс-служба. Более половины проектов реализуются на льготных условиях — город предоставляет инвесторам земельные участки для строительства предприятий по льготной ставке один рубль в год.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре пресс-служба мэрии проинформировала, что в Москве по итогам первых трёх кварталов 2024 года объёмы производства машин и оборудования увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 24%.

В октябре Ликсутов сообщил, что столичные предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы производства одежды и обуви, по некоторым видам товаров — более чем втрое. В отрасли задействовано более 340 предприятий, которым Москва оказывает поддержку, в том числе предоставляя статус резидентов особой экономической зоны, сказал Ликсутов.